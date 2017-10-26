قال رئيس مركز تحديد وتصحيح الجنس في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور ياسر جمال، إن المركز أجرى أكثر من 1200 عملية تصحيح جنس.
وأضاف جمال وفقا لـ”الوطن” أن هذه العمليات تم تنفيذها منذ بداية تأسيس المركز قبل 35 عاماً وحتى الآن، مشيرا إلى أنها شملت سعوديين وأجانب.
وأبان أن 95% من عمليات تصحيح الجنس تمت بعد الولادة بوقت قصير دون علم أحد ما عدا الوالدين، وفي أحيان كثيرة لاتعلم حتى العائلة.
وذكر جمال أن أغرب عملية تصحيح جنس أجريت بالمركز كانت لخمس شقيقات أكبرهن كانت بعمر 38 عاماً وأصغرهن بعمر 18 عاما، مبينا أن التأخر كان بسبب رفض والدهن، إلا أنه تقبل الأمر في النهاية، وبعد تحويلهن إلى ذكور أصبحوا موظفين ويمارسون عملهم بشكل طبيعي.
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