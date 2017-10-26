أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأول الثلاثاء، قرابة نصف مليار ريال ضمن برنامج المساعدات المقطوعة، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.
وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي، إن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 499 مليونا و987 ألف ريال، لنحو 36 ألف مستفيد يمثلون مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.
وأكد الشافي أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود.وفق “أخبار 24”.
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