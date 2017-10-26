نجت طالبة في مدرسة العاشرة المتوسطة والتاسعة الثانوية بمدينة سكاكا في منطقة الجوف، بفضل شجاعة زميلتها ترف البراك التي ساهمت في إنقاذها في الوقت المناسب بعد تعرضها للإغماء.
وكانت الطالبة المصابة قد تعرضت لحالة إغماء داخل دورة المياه في المدرسة، لكن زميلتها ترف صعدت أعلى باب دورة المياه لتفتحه، لتقوم المعلمات بعد ذلك بتقديم الإسعافات الأولية للطالبة المصابة.
وهنأت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف قائدة المدرسة في اتصال هاتفي بسلامة الطالبة، مشيدة بشجاعة الطالبة ترف، والتي كرمتها إدارة المدرسة في حضور والدة زميلتها المصابة، حيث قدمت لها الشكر على دورها في إنقاذ ابنتها.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج