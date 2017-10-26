ذكرت مصادر أن الدوريات الأمنية بمنطقة عسير تعاملت مع مجموعة من الخارجين عن القانون ومروجي المخدرات بمركز الواديين أمس (الأربعاء)؛ حيث تمكنت من قتل أحدهم وألقت القبض على اثنين آخرين.
وبيّنت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الدوريات الأمنية فوجئت خلال ضبطها عدداً من مجهولي الهوية ومخالفي النظام بإطلاقهم النار عليها وإصابة أحد أفرادها، مشيرة إلى أنها سارعت إلى التعامل بالمثل لتتمكن من قتل أحدهم وتقبض على اثنين آخرين.
ولفتت إلى أن الدوريات عثرت مع المجهولين على كمية من الأسلحة والذخيرة والهواتف، إلى جانب عرق مسكر ومواد مخدرة ومبالغ مالية، منوهةً في الوقت نفسه إلى أن حالة فرد الأمن المصاب استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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