اعتمدت وزارة التعليم 4 إجراءات جديدة لمعالجة ظاهرة الغياب بالمدارس الأهلية، وذلك بناء على التوصية التي رفعتها اللجنة التي تم تكليفها بدراسة الأمر، وتحقيق الانضباط المدرسي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مبارك العصيمي إن الإجراءات الجديدة تشمل إنهاء تكليف قائد المدرسة في أي وقت خلال العام الدراسي في حال تقصيره في متابعة غياب الطلاب، وعدم سعيه للحد من الظاهرة.
وأضاف أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات بحق المدرسة المتساهلة في الانضباط المدرسي بحسب حجم الغياب وتكراره، وتشمل الإجراءات حجب الإعانة السنوية، والحرمان من التقديم على برنامج زيادة الرسوم الدراسية، وإيقاف قبول الطلاب الجدد أو التحويل للمدرسة، بالإضافة لإغلاق المدرسة وإلغاء ترخيصها.
وأوضح أن الإجراءات تشمل نشر نسب الغياب والحضور بالمدارس الأهلية على موقع الوزارة، إلى جانب إسناد وضع اختبارات الطلاب في الفصل الدراسي الأول والثاني لخمس مواد دراسية مركزياً على مستوى إدارة التعليم للمدارس التي يلاحظ ارتفاع نسبة غياب طلابها، ويتم تحديدها من وكالة التعليم الأهلي.وفق “أخبار 24”.
وكان وزير التعليم وجه بإنهاء تكليف قادة خمس مدارس ثانوية أهلية في الرياض أربع منها للبنين وواحدة للبنات، وذلك بعد وصول نسب الغياب فيها لمستويات غير مقبولة، كما أغلقت مدرسة لتجاوز نسبة غياب الطلاب فيها نسبة 97%.
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