لقيت أم وابنتها من الجنسية الباكستانية مصرعهما، وأصيبت ابنتها الأخرى بحروق؛ إثر حادث مروري مروع تعرضن له على الطريق بيشة ــ صبيا بمنطقة جازان؛ حيث اخترق السياج الحديدي الذي كان بجانب الطريق مركبتهن.
وبيّن المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي أن غرفة العمليات بالهيئة تلقت بلاغاً بوقوع حادث مروري باصطدام سيارة تقل عائلة باكستانية مكونة من أب وأم وابنتيهما في سياج حديدي على جانب الطريق، مشيراً إلى أن الحادث تسبب في وفاة الأم وإحدى بناتها، بالإضافة إلى إصابة الأب بجروح طفيفة.
ولفت إلى أن الابنة الأخرى أصيبت بحروق من الدرجة الثانية؛ بسبب انفجار شاحن متنقل كان بالقرب منها، موضحاً أن فرقتين إسعافيتين باشرتا الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى.وفق “أخبار 24”.
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