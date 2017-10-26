افتتح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس (الأربعاء)، العيادة المجتمعية للعناية بصحة المرأة والطفل، بمركز “حياة مول”، لتكون أول عيادة للمرأة والطفل في المجمعات التجارية بالعاصمة الرياض.
وتقدم العيادة خدمات فحص الثدي والقولون وهشاشة العظام وقياس الضغط والسكر والكشف على الأطفال والنساء، وتعمل من الساعة الثالثة عصراً إلى العاشرة مساءً.
من جانبه، قدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الشكر لإدارة مركز “حياة مول” على تبرعهم بمساحة لعيادة المرأة والطفل، داعياً بقية المراكز التجارية لتخصيص مثل تلك المساحة، ولقيت دعوته تفاعل عدد كبير من المجمعات التجارية بمختلف مناطق المملكة.وفق “أخبار 24”.
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