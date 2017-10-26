كشف الرئيس التنفيذي لمشروع “نيوم” الدكتور كلاوس كلينفيلد، أن العمل في المشروع قد بدأ بالفعل، مشيراً إلى أن المقر الرئيسي له سيكون في الرياض، على أن ينقل لاحقاً إلى منطقة تنفيذه.
وأوضح كلينفيلد وفقاً لـ “الاقتصادية”، أنه بحث مع عدد من المهتمين موضوع المطار بمقر المشروع، مضيفاً أن مشروع نيوم يعد فرصة فريدة تجمع بين أعلى مستويات المعيشة مع آفاق اقتصادية فريدة، معبراً عن اعتزازه بأن يقود بنفسه هذا المشروع العظيم.
يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وقع على عقد تعيين الدكتور كلاوس كلينفيلد لمنصب المدير التنفيذي لمشروع نيوم، حيث يستهدف نيوم جذب الاستثمارات الخاصة والشراكات الحكومية، وستبلغ تكلفة إنشائه 500 مليار دولار.
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