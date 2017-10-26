اقتحم شخصان مجمعاً تعليمياً بمركز الركنة شمال شرق محافظة الطائف، حاملين سلاحاً نارياً أمس (الأربعاء)، وقاما بإصابة طالب برصاصة في ساقه؛ بسبب خلافات سابقة معه ومع شقيقه المعلم بنفس المجمع.
وأوضح شقيق المعلم والطالب المصاب فيصل المرشدي وفقاً لـ “سبق”، أن شقيقيه تفاجآ بدخول المعتدين المجمع التعليمي وأحدهما يحمل رشاشاً، مبيناً أنه في أثناء محاولة بعض المعلمين منعهما من الوصول إليهما أطلق الذي يحمل الرشاش النار وأصاب شقيقه الذي يدرس بالمرحلة المتوسطة في ساقه.
وأضاف المرشدي أن المعلمين تمكنوا من السيطرة على المعتدين وأبلغوا الجهات الأمنية التي حضرت وتحفظت عليهما وعلى السلاح، وتم تحويلهما لمخفر الشرطة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما، مطالباً بإيقاع أشد العقوبة عليهما لاقتحامهما مجمعاً تعليمياً والشروع في قتل شقيقه وترويع طلاب المجمع.
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