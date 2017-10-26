نجح إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة الشيخ سعود الشريم، في استعادة حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد تعرضه للاختراق.
وكتب الشريم بعد استعادة حسابه: “الحمد لله كثيراً تم استعادة الحساب وتأمينه مرة أخرى، والشكر موصول لكل من تواصل معنا في استرجاعه بعد ما كدنا نفقد جميع المتابعين في أول يوم من اختراقه”.
كما وجه أبيات شعر نظمها لمخترقي حسابه، أبدى خلالها شكره لله عز وجل على فضله عليه في رد الشر والكيد الذي دُبر له.وفق “أخبار 24”.
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