صرّح معالي مدير جامعة سطام الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الحامد بمناسبة اطلاق ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مشروع “نيوم” جاء فيه :
يوم الثلاثاء الماضي لم يكن يوما عاديا في في المملكة والعالم بأسره فقد اطلق امير الشباب ورائد الافكار الحالمة عن حقبة جديدة لحياة مستقبلية متطورة من خلال مشروع نيوم، حيث يمثل هذا المشروع مستقبل حالم من الابداع يعالج التحديات المستقبلية في مجالات هامة تهم الانسانية عامة وتمثل تحديات كبيرة تواجه العالم، هذا المشروع سوف يساهم في تسليط الضوء على المملكة بوجهها الجميل كدولة فاعلة في صناعة مستقبل البشرية من خلال مجالات هامة ومؤثرة مثل الطاقة والمياه والغذاء والتقنيات الحديثة الحيوية والرقمية وغيرها، كما يقدم هذا المشروع المملكة للعالم اجمع بحلة جميلة من خلال وسطيتها الدينية وقدراتها البشرية وامكانياتها الاقتصادية وتوجهاتها السلمية التي ستسهم في خدمة البشرية اجمع ونشر الوسطية ومحاربة التطرف واشاعة التسامح مع الاخر والعمل التكاملي مع الشركاء الدوليين وابراز الدور المحوري والاهمية الجيوسياسية للمملكة في العالم، وبهذه المناسبة نبارك لبلادنا الغالية هذه المبادرات النوعية ونسأل المولى ان يبارك في جهود ولاة امرنا وان يمدهم بعونه وتوفيقه.
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