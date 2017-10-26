بقلوب ملؤها الإيمان والرضى بقضاء الله وقدره
ينعي أبناء عبدالرحمن بن محمد المساعد أخيهم إبراهيم بن عبدالرحمن المساعد وسيصلى عليه بعد صلاة العصر اليوم الخميس 1439/2/6 في جامع الراجحي بالرياض والدفن والعزاء في مقبرة النسيم..
والحمد لله على قضائه وقدرة وإنا لله وإنا إليه راجعون.
والخرج اليوم تقدم العزاء لأبناء المرحوم عبدالرحمن المساعد كلا من :
محمد وعبدالعزيز وعبدالله وسليمان وناصر ومساعد واحمد وفيصل وصالح المساعد وابناء الفقيد وذويه ، وتسأل الله أن تلهمهم الصبر والسلوان .
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