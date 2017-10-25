على مدى ثلاثة أيّام وبواقع ١٢ ساعة تدريبية نفّذت وحدة تطوير المدارس للبنين برنامجاً تدريبياً بعنوان (من مقوّمات التميّز الإداري) استهدف عدداً من قادة ومنسوبي المدارس
وبلغ عدد المتدربين ٢٥ متدرباً وأعد البرنامج وقدمه مشرف تطوير ومشرف نظام المقررات المكلف الأستاذ عبداللطيف بن محمد المهينيالذي أوجز مقومات التميّز في عشرين عنصراً تم عرضها ومناقشتها بين الجميع كما قدم المدرب وعدد من المتدربين تجارب وعروض تعليمية متميّزة وناجحة
وفِي ختام البرنامج تم تسليم شهادات الحضور للمتدربين من قبل مدير وحدة تطوير ومدير التدريب التربوي المكلف أ . عبدالله بن علي الجميعة .
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