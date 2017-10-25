زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) منزل ذوي الشيخ صالح السدلان الذي توفي يوم أمس، لتقديم واجب العزاء.
ورصدت مقاطع فيديو، نشرها أقرباء الشيخ، خادم الحرمين وهو يصل إلى المنزل، ويعزي ذوي وأقارب الشيخ في وفاته.
وكان الشيخ صالح السدلان قد توفي أمس (الثلاثاء) إثر وعكة صحية أُدخل على إثرها إلى العناية المركزة بقسم القلب بمستشفى الحرس الوطني بالرياض. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج