فاجأت بئر مهجورة يبلغ عمقها أربعة أمتار مواطنا أثناء سيره في مساحة ترابية خارج محافظة أملج بتبوك، ليسقط فيها بسيارته كاملة، ويخرج من الحادث دون إصابات.
وظهر المواطن في مقطع فيديو صوره أصدقاؤه بعد الحادث بمدة، وهم يتحمدّون له بالسلامة ويقولون إن الله نجاه وكتب له حياة جديدة، نظرا لخطورة الحادث.
وسحبت آليات الدفاع المدني سيارة المواطن (تويوتا شاص) من البئر التي تقع في منطقة زراعية شرق المحافظة.
كما أكّد المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني، عبدالعزيز الشمري، أن المديرية نسّقت مع بلدية المحافظة بعد الحادث لردم البئر المهجورة. وفق”أخبار24″.
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