أقرّ مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية بين شركات الاتصالات.
ووافق المجلس على أن تكون أسعار خدمات الاتصالات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة 5.5 هللة بدلاً من 10 هللات، فيما تكون أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة 2.1 هللة بدلاً من 4.5 هللة.
وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك سيكون اعتباراً من 5/ 4/ 1439هـ، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي حرصاً منها على تعزيز المنافسة، وتشجيعها، وتقديم خدمات الاتصالات بأسعار مناسبة.
يذكر أن أسعار المكالمات الانتهائية الصوتية المحلية بالجملة بين مقدمي خدمات الاتصالات؛ هي تلك الأسعار التي يتحصل عليها مقدم الخدمة من مقدم خدمة آخر نظير قيام أحدهما بإيصال المكالمات الواردة إلى مشتركين تابعين لشبكته، ويكون ذلك وفق مقابل مالي يدفعه مقدم الخدمة الذي صدرت منه المكالمات إلى مقدم الخدمة الذي استقبل المكالمة. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج