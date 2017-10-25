أعلنت رئاسة أمن الدولة، اليوم (الأربعاء)، عن تصنيف 11 شخصا وكيانين تورطوا في تقديم تسهيلات لتنظيمي داعش والقاعدة في اليمن.
وأوضحت أن تصنيف أسماء الأفراد والكيانات جاء بقرار من المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب التابع للرئاسة، والذي تشارك في عضويته الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول.
وأكدت رئاسة أمن الدولة أنها ستجمّد أي أصول مملوكة للأفراد والكيانات المصنفة داخل المملكة، مشددةً على أنه يحظر على مواطني المملكة والمقيمين فيها التعامل مع المصنفين. وفق”أخبار24″.
وفيما يلي أسماء الأفراد والكيانين:
1 – نايف صالح سالم القيسي – يمني الجنسية
2 – عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني – يمني الجنسية
3 – هاشم محسن عيدروس – يمني الجنسية
4 – نشوان العدني – يمني الجنسية
5 – خالد عبدالله صالح المرفدي – يمني الجنسية
6 – سيف الرب سالم الحيشي – يمني الجنسية
7 – عادل عبده فاري عثمان الذهباني – يمني الجنسية
8 – رضوان قنان (رضوان محمد حسين قنان) – يمني الجنسية
9 – والي نشوان اليافعي – يمني الجنسية
10 – خالد سعيد غابش العبيدي – يمني الجنسية
11 – بلال علي الوافي – يمني الجنسية
12 – جمعية الرحمة الخيرية – اليمن
13 – سوبر ماركت الخير – اليمن
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