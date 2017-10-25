قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي إن وزير التعليم أصدر، اليوم (الأربعاء)، توجيهاً بإيقاف العمل بالخطة التشغيلية لبرنامج “فطن” اعتباراً من تاريخ اليوم.
وأضاف أن توجيهات الوزير تضمنت إعادة تنظيم الخطة التنظيمية والتشغيلية للبرنامج، لافتاً إلى أن البرنامج سيستأنف عمله مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.
وأكد العصيمي أن البرنامج سيقدم في المرحلة القادمة حقائب تدريبية للمعلمين والطلاب بناء على المتطلبات الميدانية، كما سينفذ عدة برامج فكرية وسلوكية واجتماعية.
وكان البرنامج قد سبّب لغطا كبيرا في الأيام الماضية، ابتدأ بإعفاء الدكتورة هدى الحمود بعد 72 ساعة من تعيينها مشرفة عليه وتعيين الدكتور سعد المشوح، لتتوالى بعدها الإعفاءات في قياداته. وفق”أخبار24″.
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