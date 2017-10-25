علّق المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، اليوم (الأربعاء)، على مقطع الفيديو المتداول والذي يوثق نشوب مضاربة جماعية بين عدة أشخاص من النساء والرجال على كورنيش محافظة الخفجي.
وأوضح أن الشرطة تلقت بلاغاً بالحادث يوم الجمعة الماضي، لافتاً إلى أن سبب المشاجرة وقوع خلاف بين عدد من الأطفال، وامتد بعد ذلك إلى ذويهم.
وأشار العقيد الرقيطي إلى أن شرطة محافظة الخفجي باشرت الموقف الذي تسبب في وقوع إصابات طفيفة بين المتشاجرين، وأحالتهم إلى النيابة العامة؛ لاستكمال اللازم. وفق”أخبار24″.
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