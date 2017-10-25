أنقذ دفاع مدني الباحة، اليوم (الأربعاء) شخصين علقا في مركبتهما إثر تعرضها لحادث تصادم على طريق قلوة-الحجرة، حيث أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة، العقيد جمعان دايس الغامدي، إن القوات تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين مركبتين من نوع “هايلكس غمارتين” و”دينا”.
وأضاف الغامدي أن القوات تمكنت من إخراج حالتين محتجزتين، حيث أظهرت الصور إصابتهما والدماء على ملابسهما، وتم نقل جميع الحالات للمستشفى بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الحجرة العام، فيما تم فصل البطاريات وتأمين الموقع وتسليمه لجهة الاختصاص. وفق”أخبار24″.
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