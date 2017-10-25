استخدم تنظيم “داعش” الإرهابي صورة مركبة لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ضمن تهديداته لرواد مونديال روسيا 2018.
وروّج أنصار التنظيم الإرهابي لحملتهم الدعائية المتطرفة عن طريق صورة ظهر بها النجم الأرجنتيني لاعب نادي برشلونة وهو يبكي دمًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “سايت” المتخصص في مراقبة المواقع المتطرفة.
وأوضح الموقع أن الهدف من ترويج هذه الصورة هو زرع الرعب ونشر الخوف في نفوس مشجعي المونديال، في صورةٍ ليست الأولى التي تستهدف مونديال روسيا. وفق”أخبار24″.
وكان أنصار التنظيم الإرهابي نشروا صورة أخرى الأسبوع الماضي يظهر فيها رمز كأس العالم وبجواره رجل ملثم ورسالة “انتظرونا”.
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