أعلن المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، اليوم (الأربعاء)، عن تلقي مركز شرطة وسط القطيف بلاغاً من طفل يبلغ من العمر 14 عاماً حول عثوره على والدته متوفاة.
وأوضح أن الطفل قدم بلاغه للشرطة عند الساعة 2:30 من مساء يوم أمس (الثلاثاء)، وأفاد بأنه وجد أمه ملقاة على درج المنزل وعليها آثار دماء.
وأضاف أن المختصين بالشرطة والطب الشرعي انتقلوا للموقع، ووجدوا المواطنة (في العقد الرابع) وقد تعرضت لإصابة في الرقبة والرأس، ونُقل جثمانها للمستشفى لاستكمال فحوصات الطب الشرعي، في الوقت الذي باشرت فيه الشرطة التحقيق في الحادثة. وفق”أخبار24″.
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