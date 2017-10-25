وجّه مدير عام حرس الحدود الفريق عواد البلوي، بتشكيل لجنة للتحقيق في مقطع فيديو متداول لمواطن يشكو فيه من عدم مساعدة رجال حرس الحدود له، بعدما علقت سيارته في رمال شاطئ البحر بمنطقة جازان.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن الإجراءات والتعليمات في مثل تلك الحالات واضحة، وتتضمن أن يتولى مركز القيادة والسيطرة بالمنطقة تمرير البلاغ لأقرب مركز لمباشرته، بتكليف دورية غير العاملة في الميدان لتقديم المساعدة، والتواجد حتى انتهاء الحالة، وتقديم المساعدة للأشخاص لضمان سلامتهم بعد التأكد أمنيًّا من وضع السيارة وهوية الركاب وتسجيل المعلومات بسجل المركز.
وأضاف أن المديرية العامة لحرس الحدود سخّرت كافة الإمكانات لخدمة وسلامة مرتادي الشواطئ والسواحل من المواطنين والمقيمين، حاثا مرتادي الشواطئ للصيد والنزهة على التقيد بكافة وسائل الأمن والسلامة، وعدم التردد في طلب المساعدة في حال الطوارئ، على رقم 994. وفق”أخبار24″.
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