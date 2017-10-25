كشف ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان عن رأيه في ما مرت به المملكة ومنطقة الشرق الأوسط خلال الثلاثين عامًا الماضية، من تأثر بالتطرف والإرهاب، موضحًا منطلقات رأيه.
وقال الأمير محمد بن سلمان خلال حديثه مع صحيفة “الجارديان” البريطانية: “ما حدث في السنوات الثلاثين الماضية ليس السعودية، كما أن ما حدث في المنطقة خلال الثلاثين عاماً الماضية ليس الشرق الأوسط”.
وأضاف: “بعد الثورة الإيرانية عام 1979، أراد الناس استنساخ ذلك النموذج في بلدان مختلفة، وكانت السعودية واحدة منها، ونحن لم نعرف كيفية التعامل مع ذلك، وأن المشكلة امتدت في جميع أنحاء العالم، وحان الوقت الآن للتخلص منها”.
وكان ولي العهد قد أكد أمس (الثلاثاء) خلال جلسة الحوار حول مشروع “نيوم” أن السعودية لن تضيّع 30 سنة من عمر مواطنيها في التعامل مع الأفكار المتطرفة، وأنها ستدمرها الآن وفورا.
وأوضح في الحوار نفسه أن السعوديين يمثلون القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، وسيعيشون في المستقبل حياة طبيعية تعكس مبادئ الإسلام الصحيح والعادات والتقاليد الطيبة. وفق”أخبار24″.
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