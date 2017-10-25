بعد توقيع رؤساء الأندية الرياضية على وثيقة التزام، تتضمن الابتعاد عن المزايدات في عقود اللاعبين، ونبذ التعصب الرياضي، قام عدد من الإعلاميين الرياضيين بتقديم اعتذارات للأندية ورؤسائها عبر حساباتهم في “تويتر”، عما بدر منهم.
الإعلامي عبد العزيز المريسل قدم اعتذاره للأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال، وكذلك الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر، عما بدر منه خلال الفترة الماضية، من إساءة لحقت بهما منه، متعهدًا بعدم تكرار ذلك.
كما اعتذر سامي القرشي بعبارة “أعتذر للأحبة في الوسط الرياضي عموما عن أي تجاوز بقصد أو بدون قصد، وأخص الأحبة في الهلال إدارة وجماهير، مع كامل التقدير للأمير نواف بن سعد”.
وبالمثل اعتذر عادل التويجري من الأمير فيصل بن تركي، رئيس إدارة النصر، عن أي إساءة وقعت منه.
من جانبه اعتذر الإعلامي عادل الملحم لنادي الهلال ولرئيسه الأمير نواف بن سعد، ولجماهيره على ما حدث حول مفردة وردت في تغريدة سابقة له تجاه النادي.
كما كتب الإعلامي محمد البكيري: “اعتذر لرئيس الاتحاد الأخ حمد الصنيع وادارة النادي عن أي إساءة أو لبس حدث في تغريداتي السابقة . متمنينا لهم التوفيق في قيادة العميد”.
يُذكر أنه خلال اجتماع رئيس هيئة الرياضة برؤساء الأندية، تم الاتفاق على الابتعاد عن كل ما يثير الوسط الرياضي من تصريحات أو أحاديث إعلامية، على أن يجري التنسيق مع الهيئة لمواجهة أي طرح متعصب أو إساءات إعلامية لضمان منافسة رياضية بعيدة عن كل ما يسيء لقيم وأهداف التنافس. وفق”أخبار24″.
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