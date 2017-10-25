اجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم (الأربعاء)، بمسؤولي عدد من الشركات خلال مشاركته بمبادرة مستقبل الاستثمار.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورًا لعدد من مسؤولي الشركات الذين بحث معهم سمو ولي العهد الفرص الاستثمارية المطروحة.
وكان على رأس أولئك المسؤولين رئيس شركة “فيرجن” ريتشارد برانسو، والرئيس التنفيذي لبنك الصين العالمي تونغ لي، والرئيس التنفيذي لشركة “ارسيلور ميتال” اديتال ميتال. وفق”أخبار24″.
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