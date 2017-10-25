أدى الرئيس السوداني عمر حسن البشير مناسك العمرة اليوم (الأربعاء)، كما زار المسجد النبوي في المدينة المنورة.
وغادر الرئيس السوداني جدة عقب أداء مناسك العمرة، حيث كان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير عبدالله بن بندر أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، وكبار المسؤولين.
كما زار الرئيس السوداني المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه رضوان الله عليهما. وفق”أخبار24″.
فيديو | #الرئيس_السوداني يؤدي مناسك العمرة #القناة_السعودية pic.twitter.com/fVzCwHwrEg
— القناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧
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