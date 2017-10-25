قالت مصادر مطلعة إن توجيهات صدرت من القيادة إلى الوزراء والمسؤولين ورؤساء المصالح الحكومية كافة، بالقيام بزيارات دورية لمختلف مناطق المملكة وتفقد الأعمال المرتبطة بهم، والاستماع للمواطنين لمعرفة احتياجاتهم.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ”المدينة”، أن التوجيهات شددت على ضرورة رفع تقارير مفصلة للجهات العليا بنتائج الزيارات مرفقة بمرئياتهم.
وأشارت إلى أن تلك التكليفات تأتي في ظل الحرص من القيادة على اجتماع الوزراء والمسؤولين بالمواطنين والاستماع لهم، كون ذلك من أهم واجباتهم المكلفين بها.
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