قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إن آخر برميل من النفط في العالم سيخرج من السعودية، في إشارة إلى كمية الاحتياطي الضخمة لديها وللتأكيد على أنها ستظل مصدراً موثوقاً ورئيساً للنفط لسنوات.
وقال الفالح في كلمته أمام حضور مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أمس الثلاثاء، إن شركة أرامكو تملك عديدا من المقومات الجاذبة للاستثمار، أبرزها أنها تمتلك الحق الحصري لتطوير 25% من الاحتياطيات العالمية، بتكلفة هي الأقل في العالم.
ورغم نفيه المزاعم التي تحدثت عن نهاية عصر النفط، قال الفالح إن القرن الماضي كان قرن النفط، أما القرن الحالي فهو قرن الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً أن المملكة مستعدة لما بعد نضوب النفط.
وتوقع الفالح أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنسبة 45% وأن يبلغ حجم الطلب عليه نحو 115 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050. وفق”أخبار24″.
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