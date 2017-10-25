دعت وزارة الخدمة المدنية 270 متقدمة على الوظائف الإدارية “نساء” والمعلنة في 19/ 01/ 1439هـ، لمطابقة بياناتهن النهائية.
وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهن مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق المملكة، اعتبارا من الأحد القادم حتى نهاية دوام الإثنين 10/ 02/ 1439هـ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما تم تسجيله على نظام جدارة من بيانات مع ما لديهن من وثائق أصلية.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحات النهائية سوف تعلن على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني لاحقا.
وأشارت الوزارة إلى أن المعلنة أسماؤهن يجب عليهن عند مراجعة فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الهوية الوطنية، أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وأن الحاصلات على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفاة لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منها عن رغبتها في التوظيف.
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