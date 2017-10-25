كشف صندوق الاستثمارات العامة عن برنامجه خلال الثلاث سنوات المقبلة، والتي سترفع قيمة أصوله إلى 1.5 تريليون ريال.
وأشار إلى أن خارطة الطريق التي أعلنها للفترة بين (2018 – 2020)، تهدف إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: تعظيم قيمة أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية.
وأوضح الصندوق أنه سيعمل على رفع قيمة أصوله إلى 1.5 تريليون ريال في 2020، كما يتضمن برنامجه نحو 30 مبادرة تم تقديم تفاصيلها في وثيقة البرنامج، وسيعمل أيضا على توليد 20 ألف وظيفة محلية مباشرة، و256 ألف وظيفة بناء، بالإضافة إلى زيادة الإسهام في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4% إلى 6.3%.
وأشار إلى أن طموح الصندوق يتجلى في إطلاق مشاريع كبرى، تشمل: مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية، بالإضافة إلى تأسيس 9 شركات تعنى بإطلاق قطاعات جديدة وواعدة في المملكة، من بينها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وصندوق الصناديق، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري. وفق”أخبار24″.
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