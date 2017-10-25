أكد مدير عام برنامج “حساب المواطن” علي هادي راجحي أنه لا جديد حول موعد صرف الدعم من الحساب لمشتركيه، نافياً صحة ما جرى تداوله بشأن رسائل نصية تسلمها المشتركون تشير لقرب البدء في صرف الدعم.
وأوضح راجحي، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الرسائل النصية التي تسملها مشتركو “حساب المواطن” مؤخراً هي رسائل روتينية ترسل منذ أشهر لهم، لحثهم على التأكيد على صحة حساباتهم البنكية، وعلى ضرورة ربط الحساب البنكي بالطلب.
يذكر أن “حساب المواطن” الذي بلغ عدد مشتركيه أكثر من 12.2 مليون مواطن، كان قد أرسل رسائل نصية لمشتركيه، تؤكد أنه تم ربط حساباتهم البنكية بالبرنامج.
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