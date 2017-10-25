كشف مصدر أمني ملابسات الفيديو المتداول لسيدة ظهرت وهي تقود سيارتها أمس الثلاثاء وتعبر بها نقطة الجوازات بمنفذ الدرة الحدودي بين المملكة والأردن.
وأوضح المصدر أنه في يوم الإثنين قدمت سيارة للمنفذ يقودها شاب مصري ومعه والدته بقصد المغادرة إلى خارج المملكة، وكان الشاب يحمل تفويضاً بقيادة السيارة المسجلة باسم والدته، إلا أنه عند مراجعة الجوازات اتضح أنه لا يحمل تأشيرة مغادرة فتمت إعادته وعادت معه والدته.
وأضاف المصدر وفقاً لـ”عين اليوم”، أن السيدة رجعت للمنفذ صباح أمس الثلاثاء وهي تقود سيارتها بنفسها ولم يكن ابنها معها، فتم إنهاء إجراءات مغادرة المركبة، وتم إفساح المركبة المسجلة من قبل الجمرك باسم السيدة، وبعد إنهاء إجراءات الجوازات سُمح لها بالمغادرة إلى خارج المملكة وهي تقود سيارتها.
ولفت إلى أن أحد منسوبي الجوازات هو من قام بتصوير السيدة، وارتكب بذلك مخالفة التصوير واستخدام الجوال أثناء وقت الدوام الرسمي، مشيراً إلى أن إجراءات التحقيق معه لا تزال مستمرة تمهيداً لتطبيق النظام بحقه.
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