أقدم أحد مطاعم الوجبات السريعة على فرض ضريبة القيمة المضافة قبيل موعد تطبيقها رسميا بالمملكة.
ونشر أحد المواطنين صورة لـ”فاتورة” وجبة “برجر” اشتراها من المطعم، تتضمن ضريبة بقيمة 16% تم فرضها عليه وقام بدفعها، الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الذين تداولوا صورة الفاتورة، مطالبين بالمسؤولين بالتدخل.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين، أنه لا يحق للمنشآت استحصال ضريبة القيمة المضافة قبل البدء في تطبيقها.
وحذر عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر” من أنه سيتم ضبط أي منشأة تقوم بذلك، وإيقاع العقوبات النظامية عليها. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج