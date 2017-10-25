قال رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، إنه يتوقع أن تخلق مشروعات الصندوق أكثر من 20 ألف وظيفة للجنسين بحلول عام 2020، لافتاً إلى أن الصندوق يهدف لتنويع مصادر الاقتصاد وخلق وظائف جديدة.
وأضاف الرميان خلال مشاركته في ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار، أن استثمارات الصندوق تهدف لتمكين المرأة من العمل، كاشفاً أن الصندوق يسعى لعقد شراكات محلية وعالمية، منها إسهامه في إنشاء صندوق بـ20 مليار دولار بالشراكة مع شركة الاستثمار المباشر الأمريكية “بلاكستون”، مشيراً إلى أن هذا الصندوق سيكون بحجم 50 مليار دولار.
وأكد رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن الصندوق ماضٍ في استثماراته التقليدية من بنية تحتية إلى تعليم وصحة، بجانب العمل على الاستثمار في مجال التكنولوجيا التقنية الحديثة وإدخالها في المملكة، كون أن العالم يتغير ويتطلب ذلك أن تتغير المملكة تبعاً لهذه المتغيرات. وفق”أخبار24”.
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