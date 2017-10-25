علمت “الرياض” أنه ولأول مرة منذ مواسم سابقة في المنافسات المحلية يتم وضع شعار نادي الهلال بجانب شعار نادي النصر على تذاكر مباريات الفريقين التي يستضيفها النصر، إذ لوحظ في المواسم السابقة وضع شعار النادي المستضيف النصر فقط والاكتفاء بكتابة اسم الهلال وتغييب شعاره، وتأتي عودة شعار الهلال على التذاكر بجانب شعار النصر في إطار الميثاق الموقع بين الأندية السعودية، والذي يمر في اجتماع رؤوساء أندية الممتاز مع رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة تركي آل الشيخ للتأكيد على الدعم الكبير الذي سيكون بين أنديتنا خدمة للرياضة السعودية وفي سبيل نبذ أي تعصب جماهيري قبل مواجهة الديربي غداً الخميس، والحرص على ظهور مشرف للمستويات الفنية التي تعكس أداء الأخضر قبل المشاركة العالمية في مونديال روسيا. وفق”أخبار24″.
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الميثاق يُعيد شعار الهلال على تذاكر «ديربي العاصمة»
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