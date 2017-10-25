حقق نادي الهلال السعودي التفوق على ميلان الإيطالي، بعدد المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إذ يحتل “أزرق الرياض” المركز الـ9 على العالم، متفوقاً على “الروسونيري” وغلطة سراي وفنربخشة التركيين بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الأول والثامن معا بحسابين رسميان.
ويتصدر الحساب الرسمي لريال مدريد الإسباني القائمة بأكثر من 26 مليون متابع، كما يحتل الحساب الرسمي الآخر للنادي الملكي، باللغة الإنجليزية، المركز الثامن، بأكثر من 8 مليون متابع. وفق”أخبار24″.
وفيما يلي قائمة الأندية الرياضية العالمية الأكثر متابعة على تويتر:
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