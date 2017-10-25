تفتتح مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم بلقاءين حيث يلتقي فريقا الفيحاء والاتفاق عند الساعة السادسة مساءً على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.
يدخل الفريقان اللقاء بظروف متقاربة حيث يحتل الفيحاء المركز الحادي عشر برصيد ٦ نقاط ويأتي الاتفاق في المركز الثالث عشر بـ ٥ نقاط.
وفي المباراة الثانية يسعى الاتحاد لغسل أحزانه عندما يستضيف القادسية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وخسر الاتحاد أمام الاهلي ٠-٣ حيث يحتل المركز الثامن برصيد ٨ نقاط ، اما القادسية فتعادل بالجولة الماضية أمام الفيحاء ١-١ ويحتل المركز التاسع بثماني نقاط. وفق”أخبار24″.
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