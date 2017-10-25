اختار المصوتون لقب أفضل صناعة هدف في الجولة السابعة ماجد النجراني لاعب الهلال، متفوقا على يحيى الشهري، كلاديمير دي سوزا وجهاد الحسين.
ونال النجراني المركز الأول بعد أن صوت لصالحه 45% من أصل 81 ألف صوت في استفتاء برنامج “في المرمى” بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد أن صنع هدف الفوز لزميله ماتياس بريتوس بكرة مقوسة أحرز بها الأخير هدف التقدم لصالح فريقه برأسية متقنة في لقاء الباطن.
وحل يحيى الشهري وصيفا بنسبة 28% عقب صناعته لهدفي فريقه الثمينين أمام أحد بعد أن ساهمت صناعته بقلب النتيجة من هدفين دون مقابل إلى تعادل، فيما حل كلاديمير دي سوزا لاعب الأهلي، ثالثا بنسبة 20% بعد صناعته، من مسافة بعيدة، هدفا جميلا أحرزه عمر السومة في شباك الاتحاد في قمة الجولة السابعة، وحل رابعا المحترف السوري جهاد الحسين بنسبة 7% بعد أن صنع هدف التعاون الوحيد أمام الفيصلي بكرة عرضية متقنة أحرزها نايف موسى. وفق”أخبار24″.
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