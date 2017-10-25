اكد أسامة المولد، لاعب اتحاد جدة السابق ومدير فريقه الأول حاليا، أن الإصابات أثرت على النادي الجداوي في مسيرته بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الجاري.
وذكر المولد في حديثه لـ”في المرمى”، أن فقدان التركيز يعد أحد أهم أسباب النتائج السلبية للفريق في الآونة الأخيرة، خاصة في آخر دقائق المباريات.
وحول المستويات الأخيرة علق المولد: “ظروف الفريق الأخيرة كالإصابات تحديدا، أثرت على الفريق وعلى خطط المدرب، ومباراة الفيحاء خير دليل”.
وأضاف: “نعمل على تحسين صورة الفريق في الدوري، ونحن الفريق الوحيد الذي دائما يدخل المباريات بفريق غير مكتمل”
وزاد: “لست مؤيدا للتغيير في الفريق، وثقتنا تامة في سييرا، وسيراجع اللاعبون أنفسهم ومستوياتهم، وقتها سيعود الاتحاد لوضعه الطبيعي، وتغيير الإدارات سبب عدم استقرار في النادي بين اللاعبين والمدربين”.
وواصل المولد حديثه: “لا مقارنة بين الجيل السابق والحالي، فالجيل الحالي أتى إلى النادي بوجود مشاكل كثيرة، وأنا هنا لصنع نادي، ويستطيع الفريق الحالي تحقيق البطولات”.
واختتم بقوله: “أرى بأن المدافع عون البيشي سيكون أفضل خليفة لي، وأفضل مني، أجلت موعد اعتزالي، وسنرى موعدا محددا لأعلن عنه بعد حديثي مع رئيس النادي”.وفق”أخبار24″.
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