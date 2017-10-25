رعى مدير إدارة التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار مساء يوم الأحد حفل مدارس فرسان العلم الأهلية بحضور مدير شرطة الخرج العقيد منيف بن زايد العتيبي ومدير شعبة مرور الخرج العقيد عبدالله بن عبدالعزيز الحقباني ومدير جمعية إنسان للايتام الأستاذ محمد العسكر ومدير التعليم الأهلي الأستاذ فهد الداعج ومشرفي ومشرفات التعليم الأهلي وعددا من المسؤولين .
وكان في استقبالهم مالك مدارس فرسان العلم الأستاذ محمد بن راشد الدوسري والأستاذ فيصل بن حسين وقائد ثانوية فرسان العلم الأستاذ جابر العماري.
وذلك لتدشين موقع المدارس الرسمي والإعلان للتحول الرقمي التي سوف تقوم به المدارس
وكان في تقديم الحفل الأستاذ عبدالرحمن بن حسين عقب ذلك تلاوة من القرآن الكريم تلاه الطالب مشعل الغانم من طلاب ثانوية فرسان العلم
ثم كلمة المدارس ألقاها الأستاذ فيصل بن عبدالله بن حسين تحدث من خلالها عن رؤية التحول الرقمي للمدارس ثم شكر فيها الحضور على تلبية الدعوة للحفل .
ثم دشن مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار الموقع الرسمي للمدارس كما تم البث المباشر لكلمة طلاب المنحة الدراسية المبتعثين إلى الممكلة المتحدة بمدينة لندن
تحدث مدير إدارة التعليم للطلاب كلمة تحفيزية متمنياً لهم التوفيق والنجاح وتقدم العقيد منيف بن زايد العتيبي مدير شرطة الخرج بكلمة توجيهية بالالتزام لقوانين الدولة المضيفة وأن يكونوا خير سفراء للمملكة العربية السعودية والابتعاد عن الأماكن المشبوهة وتمنى لهم عوداً حميداً
كما تم إجراء عملية السحب على السيارة والجوائز المقدمة من المدارس لطلابها وطالباتها تحت إشراف الغرفة التجارية بمحافظة الخرج من قبل مدير التعليم .
مدير تعليم الخرج يرعى حفل مدارس فرسان العلم الأهلية
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