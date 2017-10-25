أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأحد الماضي مبلغ 1.56 مليار ريال معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر في حسابات المستفيدين والمستفيدات.
وأبان وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي، أن عدد المستفيدين والمستفيدات الذين تم إيداع المبالغ المالية في حساباتهم بلغ 886 ألف حالة.
وبلغت المساعدات الضمانية للمستفيدين 1.28 مليار ريال، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 182 مليون ريال، وصرف 95 ألف ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء.وفق “أخبار 24”.
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