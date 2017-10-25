كشف عدد من معلمي المدرسة الثانوية بمحافظة الطائف التي تعرض قائدها للطعن على يد أحد الطلاب أمس (الثلاثاء)، تفاصيل جديدة حول الواقعة، حيث بينوا أن الطالب استعان بشقيقه لتنفيذ فعلته وأنهما يسببان كثيراً من المشاكل في المدرسة.
وأوضح المعلمون وفقاً لـ “المدينة”، أن الشقيق الأكبر للجاني (17 عاماً) وهو طالب في المدرسة أيضاً، ذهب لمناقشة قائد المدرسة في بعض الأمور بعد انتهاء الفسحة، قبل أن يدخل شقيقه الأصغر (16 عاماً) وفي يده سكين وباغت قائد المدرسة بطعنة في الكتف، وسارع الاثنان لمغادرة المدرسة فيما نقل قائدها إلى المستشفى.
وأضافوا أن الطالبين عادا مرة أخرى إلى المدرسة بعد الفرار منها ومعهما أسلحة بيضاء وتعاركا مع وكيل المدرسة وعدد من المعلمين عندما حاولوا منعهما من الدخول، لكنهما أفلتا وصعدا للطابق الثاني بحثاً عن معلمين آخرين بغرض الشجار معهما وإيذائهما وكانا في وضع هيجان.
وأشار المعلمون إلى أنهم اضطروا إلى إغلاق الفصول على المعلمين تفادياً للشجار مع الطالبين، وسجلت ضدهما محاضر رسمية بسبب كثرة اعتداءاتهم على منسوبي المدرسة، حيث هددا معلماً بالقتل قبل تلك الواقعة بأيام، وكانا يقوما بالتفحيط والإزعاج في بداية ونهاية اليوم الدراسي.
يذكر أن شرطة الطائف تمكنت من التحفظ على الطالب المعتدي، فيما وجه مدير مكتب التعليم الذي تتبع له المدرسة بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
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