توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء، أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار سيستمر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض ونجران ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.وفق “أخبار 24”.
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