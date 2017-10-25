وثق مواطن من خلال مقطع فيديو استنجاده باثنين من حرس الحدود؛ لمساعدته في استخراج سيارته بعدما تعلقت بالرمال، لكنهما ذهبا وتركاه دون مساعدة.
وأظهر الفيديو سيارة المواطن من نوع “فورد” عالقة في الرمال على أحد الشواطئ، فيما تظهر سيارة دورية أخرى تابعة لحرس الحدود بها عسكريان، ورفضهما تقديم المساعدة وترك المواطن والانصراف من الموقع.
وأوضح مصور الفيديو أن سيارته ظلت في هذا الوضع لأكثر من ساعة وربع، وأنه طلب من عنصري حرس الحدود إنقاذه أو إيصاله لمكان ما، لكنهما رفضا.
وفق “أخبار 24”.
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