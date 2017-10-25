أظهر مقطع فيديو قديم الشيخ صالح السدلان، رحمه الله، وهو يواسي شيخه الراحل عبدالله التويجري، مشيداً بصفاته وإحسانه وبرّه بوالديه ومساعدته لطلاب العلم.
وبيّن الفيديو الشيخ السدلان وهو يدنو بالقرب من أذن الشيخ التويجري الذي كان ممدداً على السرير وعليه آثار المرض؛ حيث أشاد الشيخ السدلان بصفات شيخه ودعا له بالمغفرة، قبل أن يُقبّل رأسه.
يذكر أن الشيخ صالح السدلان قد توفي أمس (الثلاثاء) بمستشفى الحرس الوطني في الرياض، بعد وعكة صحية تعرض لها.
وفق “أخبار 24”.
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