أظهر مقطع فيديو حواراً عفوياً بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبين الكاتب الاقتصادي برجس البرجس، على هامش فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار أمس (الثلاثاء)، والتي أعلن خلالها ولي العهد عن إطلاق مشروع “نيوم”.
وقدم البرجس التهنئة للأمير محمد بن سلمان على إطلاق المشروع، فيما قال له الأمير محمد ضاحكاً: “أبغاك تنتقد المشروع قد ما تقدر”، ليرد عليه البرجس: “إن شاء الله ما فيه انتقاد الله يسلمك”.
يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أعلن أمس إطلاق مشروع نيوم بطول 468 كم على البحر الأحمر وخليج العقبة بتكلفة 500 مليار دولار، وعين كلاوس كلينفيلد رئيساً تنفيذياً له.
وفق “أخبار 24”.
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