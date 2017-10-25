اشتكت طالبة جامعية من مدينة جدة مجموعة من الجن بمطاردتها يومياً وسرقة متعلقاتها الشخصية ومشغولاتها الذهبية، مشيرة إلى أن أشياءً غريبةً حدثت لها جعلتها تشك في أن الجن وراء سرقة هذه الأشياء منها.
وأوضحت الطالبة وفقاً لـ “عاجل”، أنه قبل 3 أسابيع سرق مبلغ 1500 ريال من حقيبتها، وفي بادئ الأمر اعتقدت أنها إما سرقت في الجامعة أو أن المبلغ سقط من حقيبتها، لكن في اليوم التالي اختفى خاتمها الذهبي رغم أنها لم تخرج من المنزل.
وأضافت أنها في البداية شكّت في الخادمة لكن بمراقبتها تأكدت من براءتها، ثم شكّت في شقيقها الأكبر لكنها استبعدت قيامه بسرقتها لأنه ميسور الحال ويعمل في بنك وخشيت الحديث معه خوفاً من رد فعله.
وبيّنت الطالبة أنها فوجئت ذات يوم بحدوث شيء غريب، حيث استيقظت من النوم ولم تجد جوالها بجوارها، رغم أنها تغلق باب غرفتها عليها أثناء نومها، ما جعلها تتأكد أن قوى أخرى وراء هذه السرقات.
وأشارت إلى أنها باتت تشعر بالخوف والقلق، مبينة أنها تقرأ منذ فترة روايات وكتباً خاصة بالجن والسحر والعالم الآخر، ما جعلها تشك بأن ما يحدث لها نتيجة لما كانت تقرأه.
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