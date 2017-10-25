وقّع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قراراً أمس (الثلاثاء) بتعيين الدكتور كلاوس كلاينفيلد رئيسًا تنفيذيًّا لمشروع “نيوم”، وذلك خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار.
والدكتور كلاينفيلد، ألماني الجنسية، من مواليد عام 1957م ، وحاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة من جامعة فورتسبرج بألمانيا.
وفي عام 1986 أصبح كلاينفيلد مستشارًا تسويقيًّا في “سيبا-جيجي”، وهي شركة أدوية متعددة الجنسيات مقرها سويسرا، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنز” في يناير 2005 حتى يوليو 2007، وهي الشركة الرائدة في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية الحديثة.
كما شغل كلاينفيلد منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “ألكوا” منذ أبريل 2010 حتى أكتوبر 2016، وهي شركة رائدة في مجال المعادن ومجالات التصنيع المختلفة.
وشغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة “أركونيك”؛ حيث استمر في ذلك المنصب من نوفمبر 2016 حتى أبريل 2017.
وتعد شركة “أركونيك” من الشركات الرائدة في صناعة الألومنيوم، بالإضافة إلى صناعة المنتجات وتقديم الحلول الهندسية.
ويعد كلاينفيلد كذلك عضوًا فخريًّا بمعهد “بروكينجز” وعضوًا في مجلس العلاقات الخارجية، وهو عضو مجلس الشيوخ الفخري لاجتماع “لينداو” لحائزي جائزة نوبل.
كما يشغل عضوية مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، وعمل لأعوام عديدة في مجالس إدارات شركة “باير”، وبنك “مورجان ستانلي”، وشركة “هيوليت باكارد”.
وذكر ولي العهد أن: “الدكتور كلاوس يتمتع بسجل حافل في قيادة بعض الشركات الأكثر ديناميكية وتطورًا وأفضل أداءً في العالم، ونحن نعتقد أن هذه المهارات بالإضافة إلى خبرته القيادية ستضمن نجاح المشروع”.وفق “أخبار 24”.
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