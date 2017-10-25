أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس (الثلاثاء)، نظامًا إلكترونيًا لرصد المدارس الأهلية المتلاعبة بأجور المعلمين والمعلمات.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل خلال مداخلة تلفزيونية أن “العمل والتنمية” رصدت تجاوزات من قبل عدد من المدارس الأهلية، مشيرًا إلى أن النظام يتيح رصد دخول وخروج المعلمين والمعلمات السعوديين والمقيمين في المدارس الأهلية بشكل يومي.
وأوضح أبا الخيل أن بعض المدارس الأهلية سرّحت عددًا من المعلمين والمعلمات، مخالفةً العقد الموحد بعد انتهاء فترة دعم “هدف” لها، كما لفت إلى أن الوزارة ستقاضي المدارس الأهلية المتلاعبة بأجور المعلمين والمعلمات مع استرداد الدعم المقدم لها خلال الخمس سنوات الماضية.
وكان معلمون بمدارس أهلية كشفوا تحايل بعضها على قرارات الوزارة بإيداع كامل الراتب ثم الاستحواذ نهاية كل شهر على بطاقات الصراف الخاصة بهم وسحب 2000 ريال.وفق “أخبار 24”.
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